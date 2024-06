POL-PDKO: Diebstahl von hochwertigem Werkzeug aus einem Fahrzeug

Lahnstein (ots) - Am Freitag, den 14.06.2024, gegen 17.50 Uhr, wurde in Lahnstein in der Nordallee 18, ein Mann beim Ausladen seines PKWs von einem anderen, schwarzen PKW beim Vorbeifahren an der Hand gestreift. Der schwarze PKW benutzte verbotswidrig die Busspur. Als der Geschädigte ihn durch Handzeichen auf die zu benutzende Fahrspur hinwies, habe der Fahrzeugführer seinen PKW absichtlich herübergezogen und ihn dann ...

mehr