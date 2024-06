Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallzeuge gesucht

56290 Buch L 204 (ots)

Am Mittwoch, 12.06.2024 kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der L 204 / K 30 in Fahrtrichtung Mörz. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte ungebremst mit 2 auf einer Verkehrsinsel befindlichen Verkehrsschildern und entfernte sich dann von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Simmern unter der Tel. 06761-9210 erbeten.

