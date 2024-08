Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Diverse Einsätze fordern ehrenamtliche Brandschützer der Gemeindefeuerwehr

Schiffdorf (ots)

In den vergangenen vier Tagen, zwischen dem 16.08.2024 und dem 19.08.2024, kam es zu diversen kleineren Einsätzen innerhalb der Gemeinde Schiffdorf, welche durch die ehrenamtlichen Brandschützer bewältigt wurden.

Am Freitag, den 16. August 2024, wurde gegen 12:15 Uhr die Ortsfeuerwehr Spaden gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Wehden, der Löschgruppe Laven sowie Polizei und Rettungsdienst in die Nordstraße nach Spaden alarmiert. Grund dafür war eine Türnotöffnung, welche sich als Fehleinsatz entpuppte. In dem Einfamilienhaus war keine Person anzutreffen, die Polizei übernahm abschließend den Einsatz.

Samstag, den 17.08.2024, wurden erneut die Löschgruppe Laven und die Ortsfeuerwehr Spaden auf die Kreisstraße zwischen Bramel und Laven alarmiert. Der Polizei wurde kurz zuvor eine Ölspur im Bereich der Geestebrücke gemeldet, woraufhin gegen 11:41 Uhr die Feuerwehr alarmiert wurde. Vor Ort wurde die Ölspur erkundet und eine Fachfirma zur Fahrbahnreinigung hinzugezogen. Der Einsatz konnte schnell für die Feuerwehr beendet werden.

Gegen 08:30 Uhr am Sonntagmorgen, den 18. August 2024 wurde die Ortsfeuerwehr Sellstedt durch den Rettungsdienst nachgefordert. Der Rettungsdienst benötigte Unterstützung in Form einer Tragehilfe in einem Einfamilienhaus einen Patienten aus dem ersten Obergeschoss zu retten.

Erneut wurde die Ortsfeuerwehr Sellstedt am Sonntag, gegen 16:03 Uhr gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr Schiffdorf zu einer unklaren Rauchentwicklung in die Bahnhofstraße nach Sellstedt alarmiert. Nach einer Erkundung konnte festgestellt werden, dass hier kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich war.

Zuletzt wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel am Montag, den 19.08.2024 um 19:33 Uhr in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmiert. In einer Wohneinrichtung löste die Brandmeldeanlage aus und gab Grund zur Alarmierung. Nach Erkundung durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass die Brandmeldeanlage durch Kochdunst ausgelöst hatte und kein Eingreifen der Feuerwehr notwendig war.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell