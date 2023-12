Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Geld geraubt

In Königsbronn wurde eine 56-Jährige am Dienstagabend um ihr Bargeld erleichtert.

Ulm (ots)

Die Tat ereignete sich gegen 19 Uhr in der Schickhardtstraße. Die Frau hielt sich in einer Bankenfiliale auf und führte eine Abhebung am Geldautomaten durch. Offensichtlich wurde die Frau von zwei Unbekannten dabei beobachtet. Eine Personen betrat die Bank, die andere stand vor der Tür Schmiere. Der Täter forderte die Frau zur Herausgabe des abgehobenen Geldes auf. Er verleite Nachdruck, in dem er seine Jacke öffnete und auf eine im Hosenbund steckende Waffe zeigte. Laut Angaben der 56-Jährigen dürfte es sich um eine Pistole gehandelt haben. Deshalb händigte sie das Bargeld aus. Damit verschwanden die Unbekannten unerkannt. Einen maskierten Täter, der das Geld entgegen nahm, beschrieb die Frau als einen zwischen 16 und 20 Jahre jungen Mann mit stämmiger Figur. Der war 165 - 170 cm groß, trug eine blaue Einwegmaske im Gesicht und hatte eine dunklen Mütze auf. Er war mit einer bellblauen Jeans bekleidet und sprach akzentfrei Deutsch. Der weitere Täter war ebenfalls 16 bis 20 Jahre alt und 170 bis 175 cm. Er hatte eine schlanke Figur. Der Unbekannte trug einen schwarzen Mundschutz ähnlich FFP2-Maske und hielt sich bei der Tat vor der Bank auf. Verletzt wurde die Frau nicht. Nach der Tat begab sie sich nach Hause und verständigte von dort die Polizei. Eine anschließende Fahndung verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07321/322-0.

++++2435273 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell