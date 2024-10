Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kind auf Rennmaschine unterwegs

Heidelberg (ots)

Am Dienstag kontrollierte um kurz nach 17 Uhr eine Streife des Verkehrsdienstes Heidelberg den Fahrer eines Motorrads, der mit entstempelten Kennzeichen die Plöck entlangfuhr. Der gut 180 cm große Fahrer einer Kawasaki ZX-9R zeigte sich indes wenig kooperativ. Er weigerte sich seinen Führerschein vorzuzeigen. Zudem wollte er sich weder ausweisen noch seinen Helm absetzen. Daher wurde der Fahrer der Rennmaschine durchsucht. Dabei stieß die Streife auf ein Dokument aus dem hervorging, dass der Fahrer erst 13 Jahre alt war. Wie das Kind an das hochmotorisierte Motorrad gelangte, ist bislang unklar. Der 13-Jährige wurde an seine Eltern überstellt. Der Verkehrsdienst Heidelberg nahm die Ermittlungen auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell