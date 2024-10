Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Frau auf Supermarktparkplatz attackiert

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde der Polizei von aufmerksamen Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung auf einem Supermarktparkplatz in der Bergstraße gemeldet. Ersten Ermittlungen zur Folge schlug gegen 15:15 Uhr ein Mann einer 38-jährigen Frau unvermittelt ins Gesicht. Warum er dies tat, ist derzeit noch unklar. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Tatverdächtige. Stunden später kam es zu einer erneuten Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen auf dem Parkplatz. Der Mann kehrte zurück und griff erneut die Frau an, in dem er ihr einen Tritt verpasste. Auch in diesem Fall flüchtete der Mann nach seinem Angriff. Doch dieses Mal konnte einer Streife des Polizeireviers Weinheim den Mann vorläufig festnehmen. Dabei handelte es sich um einen 35-jährigen, der mit knapp 1,8 Promille stark alkoholisiert war. Ob sich die beiden Personen kannten, ist bislang unklar. Die 38-jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt. Der 35-jährige muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell