Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer flüchtet nach Kollision - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 60-jährige Frau fuhr am Mittwochabend gegen 17:40 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der rechten Seite eines Radweges zwischen der L 722 und Hockenheim. In einer Kurve kam ihr ein unbekannter Fahrradfahrer entgegen.

Ersten Ermittlungen zur Folge versuchte die Frau eine Kollision zu verhindern, was ihr nicht gelang, da der unbekannte Radfahrer zu weit auf ihrer Fahrspur gefahren sei. Die beiden Verkehrsteilnehmer kollidierten miteinander, woraufhin der unbekannte Fahrradfahrer in einen Grünstreifen stürzte. Anschließend fuhr er weiter, ohne der 60-jährigen Hilfe zu leisten oder seine Personalien zu hinterlassen. Durch den Unfall fiel die Frau auf den Asphalt, erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Radfahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

-Er trug dunkle Kleidung, eine dunkle Baseballkappe und einen schwarzen Rucksack, auffällig waren seine neongelben Schuhe

-Er war mit einem schwarz-weißen Herrenrad unterwegs

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang und/oder dem Unbekannten mitteilen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/2880 zu melden.

