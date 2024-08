Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrt mit Pkw endet vor Obstbaum

Erkelenz-Venrath (ots)

Am Mittwochabend (31. Juli) kam es an der Herrather Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Zuvor war ein Pkw gegen 20.55 Uhr auf der Kreisstraße 30 aus Richtung Landesstraße 354 kommend in Fahrtrichtung Kreisstraße 19 unterwegs. An der Einmündung der Kreisstraße 30 in die Kreisstraße 19 querte er die Fahrbahn der Kreisstraße 19 und fuhr geradeaus in eine Zufahrt der Herrather Straße. Hier geriet das Fahrzeug aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über zwei Grundstücke, wo es unter anderem einen abgestellten Pkw, Strauchbestand, zwei Metallpoller sowie den Metallzaun einer Obstwiese beschädigte. Die Fahrt endete schließlich vor einem Obstbaum, der durch den Aufprall entwurzelt wurde. Die beiden Insassen, zwei 28 und 32 Jahre alte Männer aus Mönchengladbach, die nach ersten Erkenntnissen unter Alkoholeinfluss standen, gaben vor Ort an, dass eine dritte Person den Wagen gelenkt habe und nach dem Unfall geflüchtet sei. Da Zeugen jedoch lediglich zwei Personen an der Unfallstelle antrafen, wurde bei beiden Männern eine Blutprobenentnahme angeordnet und das Unfallahrzeug sichergestellt. Weitere Ermittlungen übernimmt nun das Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg. Weitere Zeugen, die Hinweise zur Tatklärung beziehungsweise Angaben über die angebliche dritte Person geben können, nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell