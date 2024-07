POL-HS: Notruf wider Willen

Heinsberg (ots) - In einem an der Apfelstraße gelegenen Kiosk riss eine bislang unbekannte Person einem Mann am frühen Mittwochmorgen (31. Juli) gegen 00.10 Uhr gewaltsam eine Goldkette vom Hals und flüchtete danach über die Liecker Straße in Richtung Lieck. Der Tatverdächtige, der in Begleitung von zwei weiteren Männern war, war männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Er ...

