Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Goldkette vom Hals gerissen

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

In einem an der Apfelstraße gelegenen Kiosk riss eine bislang unbekannte Person einem Mann am frühen Mittwochmorgen (31. Juli) gegen 00.10 Uhr gewaltsam eine Goldkette vom Hals und flüchtete danach über die Liecker Straße in Richtung Lieck. Der Tatverdächtige, der in Begleitung von zwei weiteren Männern war, war männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Er war mit einer kurzen Hose sowie einem grauen T-Shirt bekleidet und führte einen grauen Rucksack mit weißer Aufschrift und orangefarbenen Applikationen mit sich. Seine schwarzen Haare hatte er zu einem Dutt gebunden. Außerdem war der linke Arm bis zur Hälfte des Oberarms weiß eingegipst. Wem ist der Tatverdächtige aufgefallen? Wer kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise zur Tatklärung nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell