POL-HS: Einbruch in Verwaltungsbüro

Wassenberg (ots) - In der Straße Breiter Weg entwendeten unbekannte Täter aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses einen E-Scooter. Die Tat ereignete sich am Sonntagnachmittag (28. Juli) zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

