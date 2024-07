POL-HS: Diebstahl einer Rüttelplatte

Selfkant-Höngen (ots) - Zwischen dem 26. Juli (Freitag), 13.30 Uhr, und dem 29. Juli (Montag), 06.40 Uhr, drangen Einbrecher in ein am Biesener Weg gelegenes Verwaltungsbüro ein und hebelten Aktenschränke auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

