POL-DA: Landkreis Darmstadt-Dieburg: Wachpolizei überwacht Geschwindigkeit/Acht Fahrverbote drohen

Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots)

Am Dienstag (02.04.) und Mittwoch (03.04.) führte die Wachpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen drei Geschwindigkeitsmessungen im Landkreis durch.

Bei einer entsprechenden Messung am Dienstag, in der Zeit zwischen 16.00 und 19.20 Uhr, waren in Mühltal, am Südportal des Lohbergtunnels, von 1970 Fahrzeugen lediglich 8 Fahrerinnen und Fahrer zu flott unterwegs. Der Schnellste mit 97 km/h bei erlaubten 70 Stundenkilometern. Nahezu alle Verkehrsteilnehmer hielten sich dort an die Geschwindigkeitsbeschränkung.

Am Mittwoch wurden bei Eppertshausen, auf der Bundesstraße 45 in Richtung Frankfurt, in der Zeit zwischen 16.30 und 19.30 Uhr 2893 Fahrzeuge gemessen. 235 waren zu schnell. Auf acht Wagenlenker kommen nun Fahrverbote zu, weil sie die zulässige Geschwindigkeit von 100 km/h um mindestens 40 "Sachen" überschritten. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 171 Stundenkilometern. Ihn erwarten zwei Punkte in Flensburg, 700 Euro Bußgeld und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Bei einer einstündigen Lasermessung zwischen 16.30 und 17.30 am Mittwoch bei Roßdorf, an der Anschlussstelle Roßdorf-Ost, im Bereich der Zufahrt zur Bundesstraße 26 in Richtung Darmstadt, waren von 89 Fahrzeugen 14 zu schnell unterwegs. Der Schnellste mit 74 km/h. Erlaubt sind dort maximal 50 Stundenkilometer.

