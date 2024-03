Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hoher Sachschaden und zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Friedland (LK MSE) (ots)

Am 12.03.2024 kam es gegen 15:28 Uhr in der Salower Str. in Friedland zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei sich entgegenkommende Fahrzeuge stießen hierbei frontal zusammen, nachdem der 23-jährige Fahrzeugführer eines VW Transporters nach links von seiner Fahrbahn abkam und dann mit dem entgegenkommenden PKW VW des 62-jährigen Fahrzeugführers kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurden die Unfallfahrzeuge derart stark beschädigt, dass beide durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten. Die auslaufenden Betriebsstoffe der beschädigten Fahrzeuge wurden durch den Abschleppdienst gebunden. Sowohl der 23-jährige Fahrzeugführer als auch der 62-jährige Unfallbeteiligte klagten über Schmerzen, sodass beide durch den Rettungsdienst in die Kliniken Neubrandenburg und Anklam zur weiteren Untersuchung verbracht wurden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 50.000,- EUR geschätzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung der beteiligten Fahrzeuge kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen. Zu den weiteren Umständen des Unfalls wurden die polizeiliche Ermittlungen aufgenommen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

