Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Entlaufener Hund beißt mehrere Personen in Ferienanlage- vier Verletzte, darunter ein Kind

Güstrow/ Rerik (ots)

Am heutigen Morgen kam es zu einem Zwischenfall in einer Ferienanlage im Haffwinkel in Rerik, bei der ein Hund mehrere Personen biss und zum Teil schwer verletzte. Ursprünglich war der Hund, ein Deutsch Langhaar, durch seine Besitzer auf der Terrasse mittels Leine gegen das Weglaufen gesichert worden. Während die Besitzer noch schliefen, befreite sich ihr Hund und lief gegen 07:40 Uhr in der Ferienanlage umher. Kurz darauf traf der Hund auf einen 11-jährigen Jungen und biss diesem mehrmals in den Kopf, sodass er leichte Verletzungen davon trug. Im Anschluss traf der Hund auf eine Familie und griff drei Erwachsene (zwei Männer, eine Frau) an, wobei eine 76-jährige Frau durch Hundebisse am Kopf schwer und die beiden Männer (66 und 74 Jahre) leicht verletzt wurden. Die im Kopfbereich verletzte Frau als auch das Kind wurden zur weiteren Behandlung in die CUK nach Rostock verbracht.

Gegen die Besitzer wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung durch die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt. Bei allen Beteiligten handelt es sich um Urlauber, die allesamt deutsche Staatsangehörige sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell