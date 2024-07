Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ein vollendeter und ein versuchter Diebstahl von Kleinkrafträdern

Wassenberg-Effeld (ots)

An der Waldseestraße stahlen unbekannte Täter am 30. Juli (Dienstag) zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr ein auf einem Parkplatz abgestelltes Kleinkraftrad der Marke Peugeot. Auf der Bruchstraße machten sich unbekannte Personen am selben Tag zwischen 13 Uhr und 19 Uhr an einem weiteren Kleinkraftrad zu schaffen. Hierbei manipulierten sie an der Verkleidung und dem Zündschloss. Es gelang ihnen jedoch nicht, das Zweirad zu stehlen. Mögliche Tatzusammenhänge prüft nun die Kriminalpolizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell