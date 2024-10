POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht eines Taxis

Haßloch (ots) - ...ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagvormittag (30. Sept., 11 Uhr) in der Straße Am Bahndamm in Haßloch ereignet hat. Von der L530 (Holidayparkstraße) kam die Fahrerin eines Audi und wollte nach rechts in Richtung Gewerbegebiet abbiegen. Einen aus Richtung Böhl kommenden LKW übersah die 60-Jährige und stieß mit ihm zusammen. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der ...

