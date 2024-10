Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Verwaltungsgebäude

Weinstraßenzentrum

Grünstadt (ots)

Von Samstag, 28.09.24, 15.00 Uhr bis Sonntag, 29.09.24, 10.00 Uhr drang unbekannte Täterschaft vermutlich über eine Fluchttür in das Verwaltungsgebäude / Weinstraßenzentrum in der Turmstraße 7 in Grünstadt ein. Hier wurde aus zwei Veranstaltungsräumen Tontechnik im Wert von ca. 40.000 Euro entwendet. U.a. wurden Lautsprecherboxen entwendet, die jeweils ein Gewicht von je ca. 30 kg haben und in einer Höhe von 2,50 - 3,00 Meter aufgehängt waren. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben dürfte und dass für den Abtransport ein größeres Fahrzeug genutzt wurde. Zeugen, die Hinweise zur Tat, Tätern oder genutztem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Neustadt, K43, telefonisch unter 06321-8540 oder per Email unter kineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

