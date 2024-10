Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ein Totalschaden und eine leichtverletzte Person...

Haßloch (ots)

...ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagvormittag (30. Sept., 11 Uhr) in der Straße Am Bahndamm in Haßloch ereignet hat. Von der L530 (Holidayparkstraße) kam die Fahrerin eines Audi und wollte nach rechts in Richtung Gewerbegebiet abbiegen. Einen aus Richtung Böhl kommenden LKW übersah die 60-Jährige und stieß mit ihm zusammen. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden wurde mit rund 30.000,- Euro beziffert, bei dem Audi geht die Polizei von einem Totalschaden aus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Räumung der Unfallstelle war die Straße in Fahrtrichtung Haßloch für etwa eine Stunde gesperrt.

