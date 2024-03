Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kontrollen der Polizei am Mittwoch

Speyer (ots)

Am Mittwoch gegen 10:50 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Wormser Landstraße eine 38-jährigen PKW-Fahrer und stellte bei ihm Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung fest. Ein Urintest verlief positiv auf THC. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe, leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Gegen 13:30 Uhr stellte eine Polizeistreife in der Straße Am Woogbach einen E-Scooter fest, dessen Versicherungskennzeichen noch aus dem alten Versicherungsjahr datiert. Die Beamten wiesen den angeblich ahnungslosen 32-jährigen Fahrer darauf hin, dass er jedes Jahr ab dem 1. März ein neues Versicherungskennzeichen benötigt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Gegen 14:20 Uhr stellte eine Polizeistreife in der Wormser Landstraße einen weiteren E-Scooter fest, dessen Versicherungskennzeichen aus dem alten Versicherungsjahr stammte. Auch dessen 28-jährigen Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. Die Beamten stellten das Gefährt kurzzeitig sicher und händigten es wieder aus, nachdem der Fahrer eine Versicherung abgeschlossen hatte.

Gegen 16:35 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 20-jährigen PKW-Fahrer im Schillerweg, der diverse Veränderungen an seinem PKW vorgenommen hatte. So hatte er einen Sportfahrersitz verbaut, die Rückbank entfernt und Änderungen am Fahrwerk, der Rad-/Reifenkombination und an der Abgasanlage vorgenommen. Für sämtliche Änderungen konnte er keine Nachweise oder Eintragungen in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 vorweisen. Damit war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und forderten den 20-Jährigen unter Fristsetzung zur Mängelbehebung auf.

