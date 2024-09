POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf der L280

Neustadt (Wied) (ots) - Am Sonntagnachmittag ereignete sich gegen 15:30 Uhr auf der Landesstraße 252 zwischen Wiedmühle und Wölsreeg ein Verkehrsunfall. Der Geschädigte gab an, dass im Verlauf einer Linkskurve ein "kleiner dunkler PKW" auf der Gegenfahrspur mittig auf der Fahrbahn stand. Um eine Kollision zu verhindern, musste der Fahrer ausweichen und geriet in den am Fahrbahnrand angrenzenden Seitengraben. Hierbei erlitten der Fahrer und sein 3-jähriges Kind leichte ...

