Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der B292

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag, gegen 17:15 Uhr kam es auf der B292 in Höhe der L549, von Waibstadt kommend in Fahrtrichtung Helmstadt, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Hierbei übersah ein 61-jähriger Nissan-Fahrer, vermutlich aus Unachtsamkeit, einen vor ihm verkehrsbedingt bremsenden 55-jährigen Ford-Fahrer und fuhr diesem auf. Durch die Wucht der Kollision wurde der Ford auf einen vorausfahrenden und ebenso zeitgleich abbremsenden VW Golf, eines 33-jährigen Mannes geschoben. Bei allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein deutlicher Sachschaden. Der Nissan und der Ford waren unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Ferner musste der leichtverletzte Unfallverursacher zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 12.000 EUR beziffert.

Bedingt durch die Verkehrsunfallaufnahme musste die B292 auch zeitweise halbseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell