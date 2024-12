Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Zwei Einbrüche- Täter hebeln Fenster auf und entwenden Bargeld

Breckerfeld (ots)

Gleich zu zwei Einbrüchen kam es am 17.12.2024 in Breckerfeld. In der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18:50 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster des Hauses in der Raiffeisenstr. auf und gelangten so in die Räume. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld im niedrigen vierstelligen Wert. In der Bonkampstraße wurde zwischen 15:00 Uhr und 19:50 Uhr eingebrochen. Auch hier wurde ein Fenster aufgehebelt. Der Beuteschaden in diesem Fall ist derzeit noch Bestandteil der Ermittlungen.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell