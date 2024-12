Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Raubdelikt nach Ladendiebstahl- Täter flüchten mit zwei Pkw

Herdecke (ots)

Am 16.12.2024, gegen 18:25 Uhr, verließen vier Personen mit Lebensmitteln einen Discounter in der Stiftsstraße in Wetter. Die unbezahlten Waren, verteilt in insgesamt vier Einkaufswagen (Gesamtwert über 500 Euro) wurden daraufhin in zwei Pkw verladen. Diese parkten unmittelbar auf dem Parkplatz vor dem Discounter. Ein Mitarbeiter des Geschäfts sprach die Personen an. Dabei handelte es um zwei männliche und zwei weibliche Personen. Die Personen stiegen unmittelbar in die Pkw und parkten so rasant aus, dass der Mitarbeiter zur Seite springen musste. Auch ein weitere Zeuge schaffte es nicht die Fahrzeuge zu stoppen. Die Fahrzeuge entfernten sich vom Parkplatz in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Fahrzeugen verlief negativ. Bei den Pkw soll es sich um einen Audi und einen Skoda gehandelt haben. Der Audi hatte ein Länderkennung aus Rumänien und der Skoda eine Länderkennung aus Finnland. Zwei Personen konnten wie folgt beschrieben werden:

-männlich -circa 35 Jahre alt -dunkle kurze Haare -kurzer Bart -dunkler Jacke

-weiblich -circa 35 Jahre alt -helles Kopftuch -grüner Pullover -schwarze Weste

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer weitere Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell