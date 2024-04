Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Bissendorf (ots)

Am Freitag, den 19.04.24, überquerte eine 26-jährige Fußgängerin gegen 13:00 Uhr den Zebrastreifen an der Osnabrücker Straße in der Nähe eines Supermarktes, als sie dabei von einem weißen PKW angefahren wurde. Die Autofahrerin hielt nach dem Unfall kurz an und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand der 26-jährigen Osnabrückerin. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Die Autofahrerin wurde wie folgt beschrieben: ca. 20-30 Jahre alt, normale Statur, ca. 170cm groß, braun-rötliche Haare. Die 26-jährige Fußgängerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und begab sich anschließend selbstständig in medizinische Behandlung. Hinweise zum Unfall/-verursacherin nimmt die Polizei Melle unter 05422/92260 entgegen.

