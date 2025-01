Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Scheune in Kreckow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Friedland (ots)

Am 05.01.2025, gegen 16:50 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über den Brand einer Scheune in Kreckow informiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das leerstehende Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um eine ca. 50 Meter mal 60 Meter große Scheune, welche zum größten Teil aus Holz bestand. Zur Brandbekämpfung waren 114 Kameraden von 11 Freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden eingesetzt. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass das Gebäude komplett niederbrannte. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und wird nach Abschluss der Löscharbeiten mit der Spurensuche am Brandort beginnen. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell