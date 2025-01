Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: zwei verunfallte LKW auf der BAB 11 zwischen Nadrense und Penkun

PHR Pasewalk (ots)

Am 05.01.2025, gegen 22:20 Uhr, verunfallten fast zeitgleich zwei LKW mit Sattelauflieger auf der BAB 11, zwischen Nadrense und Penkun. Beide Unfallstellen liegen nur wenige hundert Meter auseinander. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhren die beiden LKW die BAB 11 aus Richtung Polen kommend in Richtung Berlin. In beiden Fällen kamen die Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierten mit der dort befindlichen Schutzplanke. Ein LKW kippte in der weiteren Folge auf die Seite. Die Fahrer der LKW, polnische Staatsangehörige, blieben unverletzt. Die verunfallten Fahrzeuge und deren Aufliegen müssen durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Dafür musste die Fahrbahn in Richtung Berlin komplett gesperrt werden. Die Bergung dauert voraussichtlich noch bis in die frühen Morgenstunden an. Der entstandene Gesamtsachschaden bei beiden Unfällen wird auf ca. 90.000 Euro geschätzt. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

