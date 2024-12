Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 29-Jähriger belästigt Reisende und entblößt sich

Stuttgart (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann hat am Sonntagvormittag (15.12.2024) in einer S-Bahn der Linie S3 in Richtung Flughafen mehrere Reisende belästigt und sich entblößt. Ersten Erkenntnissen zufolge meldeten mehrere Reisende gegen 10:00 Uhr dem Triebfahrzeugführer über die Sprechanlage, dass der 29-Jährige andere Fahrgäste, darunter auch Kinder, angegangen haben soll. Beim Halt der Bahn in Stuttgart-Vaihingen begab sich der Triebfahrzeugführer auf den Bahnsteig, wo er den 29-jährigen somalischen Staatsangehörigen dabei beobachtete, wie dieser sich entblößt und kurzzeitig sein Glied in der Hand gehalten haben soll. Alarmierte Bundespolizisten trafen den mit über 2,5 Promille alkoholisierten Mann noch vor Ort an und unterzogen ihn den polizeilichen Maßnahmen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, insbesondere die Fahrgäste, die den Vorfall dem Triebfahrzeugführer meldeten, oder mutmaßlich belästigt wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

