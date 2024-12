Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Sexuelle Belästigung in der S-Bahn

Stuttgart/Böblingen (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am gestrigen Dienstagnachmittag (17.12.2024) in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Böblingen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der Unbekannte gegen 14:45 Uhr an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Feuersee in die Bahn ein und setzte sich gegenüber einer 21-jährigen Reisenden. Während der Fahrt soll der Tatverdächtige die Reisende zunächst beobachtet und anschließend angesprochen haben. Im weiteren Verlauf streichelte er nach derzeitigem Kenntnisstand ihre Wange und ihr Knie, und versuchte sie kurz vor dem Halt in Böblingen zu küssen. Die 21-jährige deutsche Staatsangehörige stieg beim Halt der Bahn in Böblingen aus und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei. Den mutmaßlichen Täter beschreibt die Geschädigte als 75 Jahre alten, 176cm großen Mann mit wenigen Haaren und Dreitagebart. Zur Tatzeit war er offenbar mit einer schwarzen Jacke, einem Hemd unter der Jacke, sowie einer dunklen Hose bekleidet. Auffällig soll seine dicke Nase, sowie eine Warze am Hals gewesen sein. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem noch unbekannten Täter nimmt die zuständige Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

