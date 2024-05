POL-RBK: Bergisch Gladbach - Navigationsgeräte und Radios aus zwei Pkw entwendet

Leichlingen (ots) - Am Mittwoch (22.05.) hat die Polizei Rhein-Berg um Mithilfe bei der Suche nach der 13-jährigen Franziska S. gebeten. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5784493 Die Vermisste ist am gestrigen Sonntag (26.05.) eigenständig in die Jugendeinrichtung in Leichlingen zurückgekehrt. Wir danken für die Unterstützung bei der Suche und bitten ...

