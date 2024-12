Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung an S-Bahnhaltestelle

Stuttgart (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31-Jährigen und zwei 19 und 20 Jahre alten Männern ist es am Sonntagmorgen (15.12.2024) gegen 06:30 Uhr an der S-Bahnhaltestelle Stuttgart-Stadtmitte gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich die beiden 19-und 20-jährigen deutschen Staatsangehörigen zusammen mit zwei Begleiterinnen im Alter von 17 und 19 Jahren im Stadtgebiet Stuttgart, als der 31-Jährige die beiden Begleiterinnen belästigt und beleidigt haben soll. Im weiteren Verlauf kam es an der Haltestelle Stuttgart-Stadtmitte nach derzeitigem Kenntnisstand zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden 19- und 20-Jährigen sowie dem 31-jährigen afghanischen Staatsangehörigen, bei welcher es laut Zeugen zu gegenseitigen Schlägen kam. Hierbei wurde der mit knapp 2,5 Promille alkoholisierte 31-Jährige verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei zu dem Sachverhalt dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

