Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter manipuliert an Glied - Zeugen gesucht

Marbach a.N./Freiberg (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Montagabend (16.12.2024) in einer S-Bahn der Linie S4 in Richtung Stuttgart gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 17-jährige Reisende gegen 18:00 Uhr von Marbach a.N. nach Freiberg, als sie den unbekannten Mann dabei beobachtete, wie er seine Hose geöffnet und an seinem Glied manipuliert haben soll. Die 17-jährige ungarische Staatsangehörige suchte sich daraufhin einen anderen Platz und verließ die S-Bahn am Bahnhof Ludwigsburg. Anschließend erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Wo der Tatverdächtige aus der Bahn ausstieg, ist derzeit nicht bekannt. Die Geschädigte beschreibt ihn als 40 bis 50 Jahre alten Mann mit Dreitagebart und dunklen Haaren. Er soll zur Tatzeit ein rosa-rotes Oberteil und eine dunkle Winterjacke sowie eine dunkle Jogginghose getragen haben. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem noch unbekannten Täter werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

