POL-BI: Diensthündin "Jette" stellt Einbrecher im Toilettenraum

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Senne- In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 11.09.2024, entwendete ein Einbrecher aus einer Gaststätte einen Schlüssel und von dem Parkplatz den dazugehörigen PKW. Der Betreiber einer Gaststätte an der Buschkampstraße Ecke Hermann-Windel-Straße verließ und verschloss das Gebäude Dienstagabend um 17:30 Uhr. Ein unbekannter Täter nutzte die Nachtzeit, brach in das Lokal ein und ...

mehr