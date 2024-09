Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht nach Vorfahrtsmissachtung - Krad-Fahrer verletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Die Polizei Bielefeld sucht nach einem Verkehrsunfall am Montag, 09.09.2024, mit einem verletzten Motorrad-Fahrer, einen flüchtigen PKW-Fahrer sowie Zeugen.

Ein 33-Jähriger aus Bielefeld fuhr gegen 11:45 Uhr mit seiner Honda CBR auf der Heeper Straße in Richtung Teutoburger Straße. Vor dem Motorrad-Fahrer bog ein Fahrzeug aus der Bleichstraße nach links in Richtung Teutoburger Straße ab und nahm dem 33-Jährigen die Vorfahrt. Der Honda-Fahrer konnte durch eine Vollbremsung den Zusammenstoß verhindern, jedoch verlor er das Gleichgewicht und stürzte. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt weiter in Richtung Teutoburger Straße fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Zeugin beschreib das flüchtige Fahrzeug als weißen Bulli oder Sprinter mit orange/ schwarzer Aufschrift "Spätzle mit Soul". Der männliche Fahrer mit südländischem Erscheinungsbild soll circa 50 bis 55 Jahre alt sein und graue Haare haben.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell