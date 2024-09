Polizei Bielefeld

POL-BI: Bei Einbruch PKW samt Schlüssel gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne- In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 11.09.2024, entwendete ein Einbrecher aus einer Gaststätte einen Schlüssel und von dem Parkplatz den dazugehörigen PKW.

Der Betreiber einer Gaststätte an der Buschkampstraße Ecke Hermann-Windel-Straße verließ und verschloss das Gebäude Dienstagabend um 17:30 Uhr. Ein unbekannter Täter nutzte die Nachtzeit, brach in das Lokal ein und durchsuchte es. Mit einem erbeuteten PKW-Schlüssel und dem auf dem Parkplatz stehenden dazugehörigen VW Caddy mit Bielefelder Kennzeichen flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Der Betreiber bemerkte Mittwochvormittag, gegen 11:30 Uhr, den Einbruch und benachrichtigte die Polizei.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

