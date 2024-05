POL-SI: Einbruch in Gaststätte "Wisent-Wildnis" - Täter entwenden Bargeld - #polsiwi

Siegen (ots) - Am Freitagvormittag (17.05.2024) ist ein 34-jähriger Mann in der City-Galerie in Siegen gleich mehrfach als Ladendieb aufgefallen. Gegen 9:45 Uhr entwendete der Mann zunächst Parfüm aus zwei Drogeriemärkten. Dabei bedrohte er außerdem die Mitarbeiter. Die Polizeibeamten erteilten ihm einen Platzverweis und drohten im Falle einer weiteren Tat eine ...

mehr