Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Computerbetruges - Wer kennt diese Männer?

Hagen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter hoben an zwei Tagen im Mai 2023 unberechtigt Geld von dem Bankkonto eines 32-jährigen Mannes ab. In einer betrügerischen Mail sowie in einem betrügerischen Anruf wurde der Mann dazu aufgefordert, seine Online-Banking-Daten zu bestätigen. Anschließend erfolgten eine Legitimation in der Secure-App seiner Bank sowie unberechtigte Geldabhebungen an Geldautomaten. Dabei wurden zwei bislang unbekannte Tatverdächtige gefilmt. Für die Veröffentlichung der entstandenen Aufnahmen liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Die Kripo nimmt Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Unbekannten unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Die Bilder finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/127292

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell