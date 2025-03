Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zigarettenautomat aus Imbiss geklaut

Demmin (ots)

Am Vormittag des 26.03.2025 wurden die Kollegen des Polizeihauptreviers Demmin über einen Einbruch in einen Imbiss in der Clara-Zetkin-Straße informiert. Es stellte sich heraus, dass sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 25.03.2025, 22:30 Uhr bis zum 26.03.2025, 10:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Geschäft in Demmin verschafft haben.

Die Täter entwendeten Bargeld und einen Zigarettenautomaten, der sich in dem Imbiss befand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat am Tatort die Spurensicherung übernommen.

Aufgrund der Begehungsweise und dem Tatort hofft die Polizei auf mögliche Zeugen und bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zum Tatgeschehen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Demmin unter der 03998-2540 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Ein ähnlicher Sachverhalt wurde den Demminer Kollegen am Montag, dem 24.03.2024 mitgeteilt. Hier wurde durch die Beamten ebenfalls ein Diebstahl eines Zigarettenautomaten festgestellt. Demnach entwendeten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten neben einer Bushaltestelle in Hohenbollentin bei Demmin im Zeitraum vom 21.03.2025 bis zum 24.03.2025. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Automat von einem dortigen Pfosten abgeflext wurde. Dieser Automat konnte am 26.03.2025 in einem kleinen Gewässer in Stavenhagen nach einem Bürgerhinweis aufgefunden werden. Auch in diesem Fall sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Hinweise zum eigentlichen Tatgeschehen in Hohenbollentin aber auch zur Entsorgung des Automaten in Stavenhagen können jederzeit bei der Polizei in Demmin abgegeben werden.

