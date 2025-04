Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bad Wildungen: Brand einer Lagerhalle

In Bad Wildungen kam es am heutigen Abend gegen 17.30 Uhr zu einem Brand einer Lagerhalle eines Futtermittelhandels. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen mindestens im hohen sechsstelligem Bereich. Wegen der Löscharbeiten war die Berliner Straße über mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

