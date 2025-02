Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 20-Jähriger bei Streit in Parkhaus verletzt: Kripo sucht Zeugen

Hanau (ots)

(lei) Nach einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend in einem Parkhaus in der Nürnberger Straße hat die Kriminalpolizei in Hanau die Ermittlungen aufgenommen, die sich derzeit unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen einen 14-Jährigen richten.

Wie die Beamten mitteilten, hatte sich der tatverdächtige Jugendliche dort gegen 21.20 Uhr in Begleitung eines noch unbekannten jungen Mannes mit einem 20-Jährigen verabredet. Im Zuge des Treffens sei es dann zum Streit gekommen, woraufhin der Unbekannte ein Messer gezückt und der 14-Jährige eine augenscheinliche Schreckschusswaffe hervorgeholt haben sollen. Damit hätten sie den Heranwachsenden bedroht. Der 14-Jährige soll zudem einmal die Waffe betätigt haben, sodass der 20-Jährige durch eine wahrgenommene Druckwelle aus der Mündung im Gesicht verletzt wurde.

Danach entfernte sich das Duo; der 20-Jährige lief nach Hause und verständigte die Polizei. Der unbekannte Begleiter des 14-Jährigen soll etwa 20 Jahre alt und auffällig klein gewesen sein sowie weiß-graue Kleidung getragen haben. Erste namentliche Hinweise auf ihn liegen den Ermittlern jedoch bereits vor. Wer weitere Angaben zu dem Vorfall und dem Unbekannten machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Offenbach 28.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

