Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zusammenstoß mit Auto: 46-jähriger Fußgänger schwer verletzt

Dreieich (ots)

1. Zusammenstoß mit Auto: 46-jähriger Fußgänger schwer verletzt - Dreieich

(lei) Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 46 Jahre alter Fußgänger am Mittwochmorgen in der Straße "An der Trift" schwer verletzt worden. Der Mann aus Dreieich war gegen 6.55 Uhr in Höhe der Landsteinerstraße auf die Fahrbahn gelaufen, um die Straße zu überqueren, hatte dabei jedoch offenbar nicht auf den Verkehr geachtet. Ein heranfahrender 23-jähriger Golf-Fahrer erfasste ihn daraufhin mit der Fahrzeugfront. Der 36-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf sowie eine Schürfwunde an der Hand und kam in ein Krankenhaus.

Offenbach 28.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

