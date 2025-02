Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei E-Bikes aus Lagerhalle gestohlen: Zeugensuche!; Frontscheinwerfer ausgebaut: Zeugen gesucht!; Mehrere Fahrzeuge beschädigt und mehr

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zwei E-Bikes aus Lagerhalle gestohlen: Zeugensuche! - Linsengericht / Altenhaßlau

(fg) Unbekannte stahlen jüngst zwei hochwertige E-Bikes aus einer Lagerhalle in der Lagerhausstraße (einstellige Hausnummern), weshalb die Polizei nach Zeugen sucht. Die Tat wurde der Polizei am Donnerstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen die Täter die Halle auf, indem sie zwei Schlösser knackten. Diese wurden für Spurensicherungsmaßnahmen sichergestellt. Hinweise zum Diebstahl der E-Bikes nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

2. Frontscheinwerfer ausgebaut: Zeugen gesucht! - Maintal / Dörnigheim

(fg) Auf die Frontscheinwerfer eines in der Industriestraße im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkten Porsche Cayenne S hatten es Autoteilediebe abgesehen, die am Mittwochnachmittag zwischen 16 und 16.30 Uhr zuschlugen. Der Wagen stand auf einem öffentlichen Parkplatz. Beim Ausbau der Frontscheinwerfer entstand offensichtlich kein Sachschaden. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen der Tat, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Maintal

(lei) Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro haben Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr und Donnerstag, 7.30 Uhr, an mehreren Fahrzeugen verursacht, die auf einem Parkplatz eines Kfz-Handels in der Voltastraße standen. Indem sie über den Zaun kletterten gelangten sie auf das Areal, wo sie die Autos mit einem offenbar spitzen Gegenstand zerkratzten. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen (06181 4302-0).

4. Unfallzeugen gesucht: 17-Jähriger durch vorbeifahrenden Linienbus verletzt - Schlüchtern

(lei) Eine attestierte Gehirnerschütterung erlitt ein 17-Jähriger am Donnerstagmorgen in der Straße "Am Bahnhof", als er von einem vorbeifahrenden Linienbus touchiert wurde. Der Schüler war gegen 7.10 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg in Richtung Stadt unterwegs, als der Außenspiegel des Busses den Wächtersbacher am Kopf traf. Der oder die Fahrerin des Busses fuhr anschließend unerlaubt weiter in Richtung Stadt. Mehrere andere Schüler dürften den Unfall gesehen haben. Die Unfallfluchtermittler bitten daher nun um Hinweise von Zeugen (069 8098-5699).

Offenbach 28.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell