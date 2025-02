Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Faschingszeit: Kontrollaktion mit dem Schwerpunkt "Drogenerkennung im Straßenverkehr"

Gelnhausen / Main-Kinzig-Kreis (ots)

(fg) Die närrischen Tage haben begonnen, viele Veranstaltungen starten und zahlreiche Umzüge werden auf den Straßen der Städte und Gemeinden des Polizeipräsidiums Südosthessen stattfinden. Auch die Polizei hat sich entsprechend auf die Karnevalszeit vorbereitet. So werden etwa verstärkt Kontrollen mit dem Fokus "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" im gesamten Präsidiumsbereich durchgeführt. Eine großangelegte sowie geplante Kontrollaktion führten Beamtinnen und Beamten am Donnerstag zwischen 15 und 22 Uhr in und um Gelnhausen durch.

Ziel derart geplanter Einsatzmaßnahmen ist es stets, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und insbesondere gegen die Gefahren des Einflusses von Alkohol oder anderer berauschender Mittel am Steuer vorzugehen. Im Zuge der Kontrollen konnten sieben derartige Verstöße festgestellt und geahndet werden. In sechs Fällen lagen die Werte im Ordnungswidrigkeitenbereich. In einem Fall kommt auf einen Verkehrsteilnehmer ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Rauschmitteln zu. Drei weitere Autofahrer waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs.

Neben präventiven Gesprächen bot die Polizei den kontrollierten Fahrerinnen und Fahrerin auch praktische Tipps zur Verbesserung ihrer Verkehrssicherheit an. Der Konsum von Rauschmitteln und Alkohol am Steuer gefährdet nicht nur das eigene Leben, sondern auch das Leben und die Gesundheit anderer. Die Durchführung dieser und ähnlicher Kontrollen bleibt daher ein zentrales Anliegen der Polizei, um die Sicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

Offenbach 28.02.2025, Pressestelle, Felix Geis

