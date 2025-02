Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drei Männer schlugen auf anderen Mann ein; Einbrecher warfen Stein, Alarmanlage löste aus; Taxifahrer flüchtete mit Handy; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Drei Männer schlugen auf anderen Mann ein - Offenbach / Lauterborn

(cb) Am Mittwoch gegen 17.25 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, denn drei Männer sollen in der Schumannstraße (50er Hausnummern) auf einen Mann eingeschlagen und diesen verletzt haben. Laut Zeugenaussagen schlugen die drei Männer, die alle zwischen 30 und 45 Jahren alt sein sollen und dunkle Haare und Bärte hatten, auf ihr Opfer mit einer Art Stock ein. Nach der Tat flüchteten die mit schwarzer Bomberjacke bekleideten Männer zu Fuß in Richtung "HIT"-Markt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 069 8098-5100 um sachdienliche Hinweise.

2. Einbrecher warfen Stein, Alarmanlage löste aus - Dreieich / Sprendlingen

(cb) Mit einem Stein warfen Einbrecher am Mittwoch gegen 0.05 Uhr ein Kellerfenster des Bürgerhauses in der Fichtestraße (50er Hausnummern) ein und lösten dadurch die Alarmanlage aus. Die Täter flüchteten, ohne im Inneren des Objektes gewesen zu sein, hinterließen jedoch einen Sachschaden von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Taxifahrer flüchtete mit Handy - Rodgau / Hainhausen

(cb) Das der Taxifahrer nach der Fahrt mit ihrem Handy flüchtet, damit hatte eine 20-Jährige bestimmt nicht gerechnet, doch genau so soll es Donnerstagnacht passiert sein. Die junge Frau nahm sich gemeinsam mit ein paar Bekannten ein Taxi von Seligenstadt in die Rochusstraße. Bei der Bezahlung der Taxifahrt, gegen 3.20 Uhr, fiel den Fahrgästen auf, dass ihr Bargeld nicht reichte. Also wollte die junge Frau den Restbetrag per Handy bezahlen. In der Folge kam es zu einem verbalen Streit zwischen dem etwa 40 Jahre alten Taxifahrer mit braunen, kurzen Haaren und dieser. In der Folge riss der etwa 1,60 Meter große Fahrer mit schlanker Statur der Frau das Handy aus der Hand, bestieg sein Fahrzeug und fuhr mit dem Handy davon. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

4.Küchenfenster löste Alarm aus - Rodgau / Hainhausen

(cb) Als ein Einbrecher am Mittwochabend, gegen 20.30 Uhr, gewaltsam das Küchenfenster einer Wohnung in der Rochusstraße (einstellige Hausnummern) öffnete, löste dieser damit einen Alarm auf dem Handy der Wohnungsinhaberin aus. Sofort informiert sie die Polizei. Als die Beamten wenige Minuten später in der Wohnung ankamen, stellten sie zwei von den Eindringlingen durchsuchte Räume fest. Von den Tätern keine Spur. Ob sie etwas mitnahmen, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Kripo-Hotline 069 8098-1234.

5. Parkplatzrempler: schwarzer Skoda beschädigt -Seligenstadt

(cb) Einen Sachschaden von etwa 750 Euro richtete ein bislang unbekannter Unfallverursacher an, als dieser am Mittwoch innerhalb von nur 30 Minuten einen abgestellten schwarzen Skoda beschädigte. Der Fahrzeugeigentümer parkte seinen Superb gegen 11.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Frankfurter Straße (60er Hausnummern). Als er gegen 12 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, musste er Kratzer an der Heckstoßstange feststellen. Zeugen wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06182 8930-0 an die Polizei in Seligenstadt.

Offenbach 27.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

