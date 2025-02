Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Sattelzug in Ausfahrt umgekippt: Derzeit aufwendige Bergung

Gründau-Rothenbergen (ots)

(lei) Schwerer Unfall am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 66 in Richtung Frankfurt. Dort war gegen 7.50 Uhr ein Sattelzug im Bereich der Ausfahrt Gründau-Rothenbergen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet, wo er umkippte. Beteiligt an dem Unfall war nach ersten Informationen der Autobahnpolizei Langenselbold noch ein anderes Fahrzeug, dessen Fahrer wohl beim Spurwechsel den Sattelzug übersah, der wiederum nach rechts auswich. Der genaue Hergang muss jedoch noch geklärt werden. Verletzt wurde nach ersten Informationen wohl niemand.

Der in Schieflage geratene Lastwagen hatte Aushub geladen und auch den Grünstreifen in Mitleidenschaft gezogen. Um den Lkw wieder aufzurichten, ist ein Autokran hinzugezogen worden. Die Bergung dauert aktuell noch an. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen ist die Autobahn in Richtung Frankfurt derzeit vollgesperrt. Der Verkehr, der sich momentan bis nach Gelnhausen-West zurückstaut, wird an der Anschlussstelle Gründau-Lieblos abgeleitet. Die Schadenshöhe ist noch unklar, dürfte aber in die Zehntausende gehen. In dem Stau hatte dann zudem ein anderer Lkw noch eine Panne.

Offenbach 27.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell