Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Unfallfluchten: Unfallbeteiligte flohen nach Zusammenstößen mit Schülern

Mühlheim am Main (ots)

(lei) Die polizeilichen Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten um Hinweise von Zeugen, nachdem jüngst zwei Kinder bei Unfallfluchten verletzt worden sind.

Zunächst war eine Zehnjährige bereits am Dienstag nach der Schule auf dem Weg nach Hause, als sie beim Queren der Fahrbahn im Bereich der Heinestraße / Ecke Ludwigstraße mit einem noch unbekannten jugendlichen Fahrer eines grünen E-Scooters zusammenstieß, der auf der Straße fuhr. Geschehen ist das Ganze gegen 13.30 Uhr. Das Mädchen, das auf den Asphalt stürzte und sich dabei Prellungen sowie Schürfwunden zuzog, beschrieb ihn als schlank mit schwarzen, zur Seite gegelten Haaren. Er trug eine schwarze Jacke sowie einen schwarzen Rucksack und fuhr, nachdem er kurz fragte, ob alles in Ordnung sei, mit anderen E-Scooter-Fahrern, die zusammen mit ihm unterwegs waren, unerlaubt davon. Zwei noch unbekannte Mädchen - vermutlich ebenfalls Schülerinnen - halfen der Zehnjährigen.

Am Tag darauf (Mittwoch, 26.02.) traf es einen elfjährigen Jungen in der Albert-Schweitzer-Straße. Der Schüler, so seine Aussage, war nach dem Unterricht zwischen 12.35 und 12.45 Uhr ebenfalls auf dem Nachhauseweg, als er in Höhe der Hausnummer 18 über die Straße lief. Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß mit einem heranfahrenden grauen Auto. Der Junge fiel auf die Straße und erlitt hierbei Schürfwunden sowie einen Schock. Der Fahrer, nach Angaben des Elfjährigen ein älterer Mann mit grauen Haaren und Stoppelbart, sei zwar noch kurz ausgestiegen und hätte sich nach seinem Wohlergehen erkundigt. Als der Schüler zunächst jedoch angab, dass es ihm gut gehe, fuhr der Mann jedoch weiter, ohne seinen erkennbaren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, sprich etwa seine Personalien zu hinterlassen. Der Junge lief anschließend nach Hause und erzählte seinen Eltern, was ihm passiert war.

Wer zu den beiden Vorfällen weitere Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 069 8098-5699 zu melden.

Offenbach 27.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell