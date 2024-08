Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Motorradfahrstunde endet im Krankenhaus

Neuhausen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 39-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 4561 am Mittwochmorgen zugezogen.

Die 39-Jährige befuhr gegen 11:00 Uhr während einer Übungsfahrt mit dem Motorrad die Kreisstraße 4561 in Begleitung ihres Fahrlehrers. In einer Linkskurve verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in Folge in das neben der Fahrbahn befindliche Bankett und von dort aus in den danebenliegenden Graben. Hier überschlug sich das Motorrad. Die Frau stürzte und verletzte sich so schwer, dass eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich wurde. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

An dem Fahrschulmotorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell