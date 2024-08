Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall zwischen Hund und Rennradfahrer

Pforzheim (ots)

Am Dienstagmorgen ist es auf der Tiergartenstraße zu einem Unfall zwischen einem Hund und einem Rennradfahrer gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand riss sich der Schäferhund von der Leine seiner auf dem Fahrrad sitzenden 48 Jahre alten Besitzerin los und rannte in das Rennrad eines entgegenkommenden 71-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden der Rennradfahrer schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Hund blieb unverletzt. Die Polizei nimmt diesen Unfall zum Anlass, um alle Hundebesitzer daran zu erinnern, dass Hunde so zu halten, zu führen und zu beaufsichtigen sind, dass von ihnen keine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder anderen Tieren ausgeht. Dies gilt insbesondere auch im Straßenverkehr sowie auf sonstigen Verkehrsflächen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell