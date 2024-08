Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Gefährliches Überholmanöver führt zu Unfall

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt gegen einen 27-jährigen Fahrer eines BM, der am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 362 gefährlich überholt hat, so dass es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 27-Jährige gegen 16:00 Uhr mit seinem BMW die Landesstraße von der Erzgrube kommend in Richtung Altensteig. Auf der kurvenreichen Strecke setzte der Fahrer zum Überholen von mehreren Fahrzeugen an. Zur gleichen Zeit befuhr eine 24-jährige Renault-Fahrerin die Landesstraße in entgegengesetzter Richtung. Obwohl die Renault-Fahrerin offenbar noch versuchte, nach rechts auszuweichen, konnte eine Kollision mit dem BMW nicht verhindert werden. Der Renault wurde durch den Zusammenprall nach links abgewiesen und prallte gegen die auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite befindlichen Schutzleitplanke. Der BMW geriet nach der Kollision nach rechts auf seine ursprüngliche Fahrbahnseite und kollidierte hier mit dem vordersten der drei überholten Fahrzeuge, einem Jaguar, und in weiterer Folge gegen die Leitplanke. Die Renault-Fahrerin sowie der BMW-Fahrer zogen sich Verletzungen zu. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Die Landesstraße musste für die Unfall- und Bergungsmaßnahmen zeitweise gesperrt werden. Der Führerschein des 27-Jährigen wurde beschlagnahmt.

