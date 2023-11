Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wintereinbruch

Sömmerda (ots)

Einige Kraftfahrer wurden im Landkreis Sömmerda vom Wintereinbruch überrascht. So musste die Sömmerdaer Polizei am Dienstagmorgen gleich drei Unfälle aufnehmen, welche mit Schnee und Eis in Verbindung standen. Demnach kam zwischen Schloßvippach und Sprötau eine 37 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stillstand. Glücklicherweise entstand nur ein Schaden von etwa 100,- EUR an ihrem Fahrzeug. Wenig später stieß in Weißensee ein Busfahrer beim Vorbeifahren an ein Fahrzeug des Winterdienstes. Hierbei entstand am Bus ein Schaden von 2000,- EUR. Zwischen Kindelbrück und Günstedt kam eine 34 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw Mercedes in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Bei dem Unfall wurde sie leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 40.000,- EUR. (FR)

